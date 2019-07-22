В Раде предрекли плохое будущее гражданам Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предсказал украинцам плохое будущее, которое может настигнуть Незалежную после прихода к власти «партии войны». По словам Рабиновича, без участия жителей Донецка, Луганска, Харькова, Одессы, Запорожья и Херсона во внеочередных парламентских выборах происходит «безумие», передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NewsOne.

«Мы получим партию войны в большом количестве в парламенте. Это катастрофа для мирного будущего Украины», — подчеркнул депутат.

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В воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись досрочные выборы в Раду. По данным национального exit poll, на выборах лидируют пять партий — президента Владимира Зеленского «Слуга народа» с 44,2% голосов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 11,4% голосов, «Европейская солидарность» экс-лидера Петра Порошенко с 8,8% голосов, а также «Батькивщина» с 7,4% голосов и «Голос» с 6,5% голосов. Явка на выборах составила 49,8%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский пообещал «посадить коррупционеров» после победы его партии «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную раду.