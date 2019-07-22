Российские продукты вскоре могут обогатить панцирем саранчи, передают «Известия». Новейшая добавка, изготовленная на основе хитина из панциря насекомого, придет на замену традиционным порошковым концентратам из отходов мясного производства — например, рогов и копыт.

Особенно биотехнологи надеются, что веществу найдется место в молочных продуктах и хлебобулочных изделиях. Кроме того, специалисты уверены, что на основе новинки можно будет создать линейку лечебного питания, предназначенную для людей с атеросклерозом, лучевой болезнью, гипертонией и другими недугами.

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По информации издания, сейчас эксперименты проводятся с двумя видами саранчи — с южноафриканской и краснодарской. Однако ученым уже стало ясно, что второй вид для создания добавки непригоден. Панцирь данного вида слишком плотный, его сложно перетереть в порошок.

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