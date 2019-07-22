Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась в полтора раза

Площадь лесных пожаров на территории Красноярского края к 22 июля составляет 679,6 тысячи гектаров, передает ТАСС со ссылкой на региональный Лесопожарный центр.

В регионе действует режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. За сутки площадь бедствия увеличилась в полтора раза. Сейчас в крае зарегистрировано 99 лесных пожаров. 21 июля их площадь составляла 458 тысяч гектаров.

В МЧС отметили, что большая часть пожаров (671,6 тысячи гектаров) приходится на труднодоступные районы. Стоимость тушения огня на этих территориях превышает размер возможного ущерба.

В Минлесхозе заявили, что пожары не угрожают населенным пунктам. В ведомстве добавили, что причиной возникновения лесных пожаров стали погодные условия. На севере края продолжительное время не было осадков, установилась жара с сухими грозами и порывами ветра.

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