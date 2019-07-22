Природные пожары бушуют в Оренбургской области: введен режим ЧС

, 7:11 Эфирная новость 45

Наиболее сложная ситуация с огнем у поселка Акжарское, где проживают около 400 человек.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Оренбургской области сразу в четырех районах введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали природные пожары, которые охватили регион. Только в одном Новоорском районе огнем уничтожено более 50 тысяч гектаров степи. Наиболее сложная ситуация у поселка Акжарское, где проживают около 400 человек.

Из-за сильного ветра пламя стремительно приближается к населенному пункту. Жители готовятся к эвакуации.

На помощь МЧС пришли военные. В тушении задействована авиация. За сутки совершено семь вылетов, на очаги сброшено 300 тонн воды. Основная причина масштабного природного пожара — сухая и жаркая погода. Сейчас в регионе столбик термометра поднимается до отметки 32 градуса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в десятках регионов России объявлен желтый уровень погодной опасности.

Читайте также

+15° Днём +25°
Ночью +13°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Последние новости

7:56
Правила провоза фруктов и цветов в багаже изменятся в России
7:49
Поклонники Жанны Фриске опубликовали редкое фото беременной певицы
7:41
Российские продукты планируют обогатить панцирем саранчи — видео
7:34
«Как ангелочки»: Ким Кардашьян сняла на фото спящих сыновей — фото
7:28
Слезоточивый газ и резиновые пули: как в Гонконге разгоняли протестующих
7:18
«Нас обеих забыли»: Шерон Стоун после инсульта сравнила себя с принцессой Дианой

Сейчас читают

Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!
Фото: Алла Пугачева покорила поклонников стройной фигурой
С легендой по Пятигорску: Екатерина Шпица прогулялась с Пьером Ришаром — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги