Природные пожары бушуют в Оренбургской области: введен режим ЧС

В Оренбургской области сразу в четырех районах введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали природные пожары, которые охватили регион. Только в одном Новоорском районе огнем уничтожено более 50 тысяч гектаров степи. Наиболее сложная ситуация у поселка Акжарское, где проживают около 400 человек.

Из-за сильного ветра пламя стремительно приближается к населенному пункту. Жители готовятся к эвакуации.

На помощь МЧС пришли военные. В тушении задействована авиация. За сутки совершено семь вылетов, на очаги сброшено 300 тонн воды. Основная причина масштабного природного пожара — сухая и жаркая погода. Сейчас в регионе столбик термометра поднимается до отметки 32 градуса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в десятках регионов России объявлен желтый уровень погодной опасности.