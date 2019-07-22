Рейс «Москва — Анталия» приземлился во «Внуково» после технической неполадки

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На борту находился 521 человек.

Фото : www.globallookpress.com

Самолет, экстренно вернувшийся в аэропорт «Внуково» по техническим причинам, благополучно приземлился. На борту находился 521 человек.

«В целях неукоснительного соблюдения мер безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате лайнера в аэропорт вылета. Об этом он сообщил наземным службам аэропорта „Внуково“», — заявили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что сработал один из датчиков, поэтому после взлета было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Пассажиры будет отправлены в Анталию резервным бортом.

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