Анфиса Чехова поведала об отношениях с подругами

Анфиса Чехова опубликовала в Instagram огромный пост, посвященный женской дружбе. По мнению ведущей, от приятельниц не стоит ожидать многого. Идеальной дружбы все равно не бывает.
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Звезда мечтала, чтобы ее подруги сочетали в себе множество достоинств. Чехова хотела плакаться приятельницам в жилетку, «тусить» с ними, говорить по душам, сплетничать, обсуждать одежду, детей и т. д. Но никогда в жизни ведущей не попадалась идеальная подруга, в которой было бы все.
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Анфиса Чехова поняла, что в реальности каждый человек индивидуален, и у всех есть свои достоинства и недостатки.
Анфиса Чехова пришла к выводу: не нужно ждать от своих подруг всего и сразу. Стоит соприкасаться лишь с теми сторонами и качествами приятельниц, которые вам в них нравятся. Ведущая советует избегать моментов, в которых вы с друзьями друг друга не понимаете.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова рассказала о своей зависимости.