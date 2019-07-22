Анфиса Чехова поведала об отношениях с подругами

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Ведущая рассказала, как проводит досуг в компании близких, и отметила — идеальной дружбы не бывает.

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Фото, видео : Instagram @achekhova

Анфиса Чехова опубликовала в Instagram огромный пост, посвященный женской дружбе. По мнению ведущей, от приятельниц не стоит ожидать многого. Идеальной дружбы все равно не бывает.

«Раньше я очень идеалистически относилась к подругам. Мне надо было, чтобы в каждой из них был весь набор качеств, из которых, по моему мнению, и состоит друг», — рассказывает знаменитость.

Звезда мечтала, чтобы ее подруги сочетали в себе множество достоинств. Чехова хотела плакаться приятельницам в жилетку, «тусить» с ними, говорить по душам, сплетничать, обсуждать одежду, детей и т. д. Но никогда в жизни ведущей не попадалась идеальная подруга, в которой было бы все.

«С годами и с опытом я поняла, что так бывает лишь в романтических фильмах и у юных максималисток», — заявила звезда.

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Анфиса Чехова поняла, что в реальности каждый человек индивидуален, и у всех есть свои достоинства и недостатки.

«С одной весело, с другой душевно, третья нуждается в твоем опыте, с четвертой вы можете строить совместный бизнес и не рассориться из-за этого в усмерть, как с пятой, с которой вы идеально плясали в клубах и куролесили в караоке, но зачем-то решили вместе поработать», — рассказала ведущая.

Анфиса Чехова пришла к выводу: не нужно ждать от своих подруг всего и сразу. Стоит соприкасаться лишь с теми сторонами и качествами приятельниц, которые вам в них нравятся. Ведущая советует избегать моментов, в которых вы с друзьями друг друга не понимаете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова рассказала о своей зависимости.

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