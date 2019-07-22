«За Богомолова отомщу»: Собчак начала новый раунд в баттле со Шнуровым

Известная российская ведущая Ксения Собчак возобновила стихотворную дуэль с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, которая продолжалась вплоть до апреля 2019 года. Звезда решила начать «новый раунд» после того, как музыкант публично заявил, что рифмы за теледиву выдумывал ее новый возлюбленный — режиссер Константин Богомолов.

В ответ на обвинения артиста теледива опубликовала на своей странице Instagram очередное стихотворение, в котором разнесла в пух и прах все доводы своего оппонента. Посредством рифм Собчак объяснила Шнурову, что его выводы ни на чем не основаны. Она не упустила возможности поупражняться в остроумии и высмеяла музыканта, отметив, что уже давно одержала над ним победу в стихотворном баттле.

«Писал Богомолов? Что за байда!

Клянусь лабутенами и отчизной,

Что Богомолов мне никогда

Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни! » — подчеркнула знаменитость.

Вероятно, чтобы задеть другого участника словесной баталии, звезда даже коснулась вопросов его личной жизни. В своем коротком литературном произведении ведущая не скупилась на метафоры и продемонстрировал верх совершенства в искусстве владения словом.

«Твоей розеткой была Матильда!

Она укрывала, сродни плащу,

Она от похмелья тебя спасала,

За Богомолова отомщу:

А может, и песни — она писала?» — предположила светская львица.

Instagram @xenia_sobchak

В завершение своего послания Ксения отметила, что ждет ответной реакции от своего оппонента.