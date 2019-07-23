Астрологи назвали три знака Зодиака, обладающих магическими способностями

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По мнению оккультных практиков, представители этих знаков могут с успехом пользваться мистическим даром в личных целях.

Фото : www.globallookpress.com / © El Universal

Астрологи определили, что только три знака Зодиака обладают мистическим даром. Такие способности позволяют им становиться успешными в социализации, добиваться выгоды в межличностных отношениях и даже манипулировать людьми.

Лев

Представители данного знака Зодиака с рождения обладают даром материализации мыслей и помыслов. Учитывая настойчивость и абсолютную уверенность Львов в себе, становится понятно — этим ребятам под силу любое начинание. Лев посвящает задуманному делу всего себя и мотивирует на это окружающих. Можно подумать, что это происходит случайно, однако подобные возможности появляются у Льва благодаря его мистическому дару.

Скорпион

Магическая способность Скорпионов заключается в том, что они на подсознательном уровне могут «читать» мысли и желания людей. Представителям этого знака ничего не стоит воспользоваться такой информацией в личных целях. Однако тут важно не заиграться и использовать мистический талант только в благих целях. Иначе можно навсегда остаться среди тех, кем правит озлобленность и жестокость.

Водолей

Этот знак Зодиака одарен потрясающей способностью к интуиции. Главное для Водолеев — научиться прислушиваться к своим внезапно появляющимся предчувствиям и доверять им. Водолей также может управлять реальностью посредством собственного настроения. Представители этого знака не понаслышке знают: если у них на душе тоска — небо на улице затянуто тучами, а если Водолей улыбается во весь рот, можно быть уверенным — даже в самый дождливый день выглянет солнышко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть знаков Зодиака, которые не могут смириться с разрывом отношений.

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Астрологи назвали три знака Зодиака, обладающих магическими способностями

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