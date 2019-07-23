В партии Зеленского допустили особый статус русского языка в Донбассе

Жители Донбасса могут получить расширенные права для на использования русского языка, пишет ФАН.

Об этом заявил глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка (в Донбассе. — Прим. ред.), нежели на других территориях страны, — да, это возможно», — заявил Разумков.

По его словам, это не противоречит Европейской хартии о языках и украинской конституции. Глава «Слуги народа» добавил, что украинский язык останется единственным государственным языком в стране.

Ранее об особом статусе русского языка в Донбассе говорил и сам Владимир Зеленский. Президент Украины часто переходит с мовы на русскую речь во время публичных выступлений. Закон о государственном статусе украинского языка стал одним из последних, которые успел подписать Петр Порошенко перед уходом с поста главы государства.