«Горячая штучка!»: Ратаковски похвасталась аппетитными формами в нижнем белье

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски в очередной раз «взорвала» сеть «горячим» снимком. Фанаты недавно раскритиковали теледиву, отметив, что ее фотографии стали не такими привлекательными и попросили выкладывать больше откровенных кадров. Светская львица не заставила долго ждать — в Instagram она опубликовала серию пикантных фото, сделанных в сексуальных нарядах.

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На двух фотографиях Ратаковски позирует в пижамах с расстегнутыми пуговицами, а на других — снимается в нижнем белье. Внимание поклонников особенно привлек тот кадр, где модель сидит на кровати. На ней надето нижнее белье в горошек, которое подчеркивает ее аппетитные формы. Фанаты пришли в восторг от таких эротичных снимков и на этот раз воздержались от критики. Пользователи наперебой принялись хвалить фигуру актрисы.

Instagram @emrata

«Горячо!»

«Горячая штучка!»

«Секси!»

«Шикарная девушка!»

«Быть такой красивой — это легально?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаженная Эмили Ратаковски продемонстрировала прелести фигуры в бассейне.