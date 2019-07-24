По волнам грамотности: «Тотальный диктант» на воде провели в Петербурге

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Во время полуторачасовой прогулки по Неве жители и гости Северной столицы писали под диктовку писателя Евгения Водолазкина.

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Фото, видео : Пятый канал

По волнам грамотности проплыли жители и гости Петербурга.

В Северной столице впервые провели «Тотальный диктант» на воде. Желающих проверить свою грамотность пригласили на прогулочный катер. Именно на нем устроили экзамен.

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Текст диктовал известный писатель Евгений Водолазкин. Прогулка длилась полтора часа. За это время участники акции успели не только проверить свои знания, но и провести работу над ошибками.

Масштабная образовательная акция в этом году отметила 15-летний юбилей. Ее география уже охватила все шесть континентов — это 80 стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых смешных ошибках.

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