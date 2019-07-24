Аглая Тарасова снимается в сериале для взрослых «Порно» Тины Канделаки

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Актрисе в телесериале об индустрии кино для взрослых досталась главная роль.

Фото : © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

В сети появился трейлер российского сериала «Порно». Продюсерский проект представила известная телеведущая Тина Канделаки. Главную роль сыграла актриса Аглая Тарасова, известная по фильму «Лед». Также в сериале снимается участница «Холостяка» с Ильей Глинниковым Снежана Самохина и Илья Малаков, которого зрители знают по «Легенде о Коловрате», сообщает 78.ru

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Сериал «Порно» — это повествование об индустрии кино для взрослых. Создатели говорят, что это история о любви. По словам Канделаки, ее заинтересовал чувственный момент сюжетной линии и контраст между профессий героев и глубиной их чувств. По сценарию героиня Тарасовой знакомится на съемках с другим актером, и между ними пробегает искра.

Премьера фильма должна состояться в феврале 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Уэсли Снайпс поделился с фанатами информацией о том, почему они не увидят его в новом «Блэйде».

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