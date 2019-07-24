Уэсли Снайпс рассказал, почему фанаты не увидят его в новом «Блэйде»

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Американский актер ответил на комментарии расстроенных поклонников.

Фото : www.globallookpress.com/ © AUG/ face to face

Американский актер Уэсли Снайпс, ставший популярным после роли охотника на вампиров в трилогии «Блэйд», рассказал расстроенным фанатам, почему он не будет сниматься в новой версии фильма, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал THR.

«Несмотря на то, что новость стала для меня неожиданностью, все к лучшему. Это бизнес», — сказал Снайпс, который до последнего надеялся вернуться к франшизе.

Уэсли поблагодарил поклонников за поддержку и поздравил Махершала Али с ролью. Президент Marvel Studios Кевин Файги после фестиваля Comic Con объявил, что лауреат премии «Оскар» за фильм «Зеленая книга» Махершал Ал хочет сыграть Блэйда.

«Махершала Ал вышел и прямо сказал, что хочет сняться в „Блэйде“. Вот и все», — сказал Файги.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, кого сыграет Анджелина Джоли в новом фильме Marvel. Звезда заявила, что теперь ей придется работать еще усерднее, так как если ты являешься частью киновселенной Marvel, то нужно выкладываться на все сто процентов.

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