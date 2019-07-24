37-летняя петербурженка родила четверняшек — видео

, 11:12 Эфирная новость 96

Три девочки и один мальчик чувствуют себя прекрасно, рассказали Пятому каналу в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, где проходили роды.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / © Aichinger, T.

Жительница Петербурга родила сразу четверых малышей — трех мальчиков и девочку. Для 37-летней Оксаны Морозовой это была первая беременность, к которой они с мужем шли очень долго. Пока мама приходит в себя, молодой отец бегает по детским магазинам — из-за суеверия до родов ничего не покупали. Впереди у семьи, разом ставшей многодетной, много забот. Но именно об этом они и мечтали.

«Конечно, справимся. Детки долгожданные, это счастье. Справимся, трудности не пугают нас», — уверена мама четверых малышей.

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«Дети чувствуют себя прекрасно, несмотря на то, что это спонтанная многоплодная беременность, а четверня — это достаточно уникально. По витальным функциям они полностью компенсированы, они дышат сами, они начали есть, они сосут рожок, потому что мама пока не может их кормить сама. Мы планируем наблюдать их до приемлемого веса, чтобы передать потом маме», — рассказал заместитель главного врача СПбГПМУ по неонатологии Алексей Яковлев.

По статистике, рождение четверняшек — один случай на 800 тысяч беременностей. В прошлом году в Петербурге их было два, в этом — пока только первый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многодетную мать из Свердловской области лишили семерых детей после пожара.

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