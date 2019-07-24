Сколько нужно гладить кота, чтобы избавиться от стресса? Исследование ученых США

Ученые из Вашингтонского университета провели эксперимент и выяснили, как общение с домашними животными помогает в борьбе со стрессом. Результаты исследования были опубликованы в журнале AERA Open, сообщает РЕН ТВ. В исследовании приняли участие 249 студентов колледжа, которых произвольно разделили на четыре группы.

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Учащиеся из первой группы взаимодействовали с кошками и собаками десять минут. Вторая группа лишь наблюдала за первой, а третья смотрела на фотографии питомцев. Студентам из четвертой группы сообщили, что они будут контактировать с животными, но четвероногих им не показывали.

Ученые измерили содержание гормона стресса кортизола в трех образцах слюны от каждого студента утром и спустя 15 и 25 минут после эксперимента. Как показали анализы, у участников первой группы гормон стресса сильно понизился после десятиминутной встречи с животными. Эффект был независимо от начального уровня гормона.

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У второй группы уровень кортизола тоже снизился, а анализы студентов из третьей и четвертой групп остались без изменений. В результате исследователи пришли к выводу, что даже десятиминутного контакта с животными достаточно для снижения уровня стресса.

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