«Понять и простить!» Фанаты заступились за нашкодившую собаку Ягудина — видео

, 13:30 Видео 761

Фигурист строго отчитал питомицу за проказы, но хитрюга лишь подала ему лапу и грустно заглянула в глаза.

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Фото, видео : Instagram @alexei.yagudin

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал в Instagram забавное видео со своей собакой Асти. На кадрах суперзвезда фигурного катания строго отчитывает питомицу за проказы, но хитрюга лишь подает ему лапу и грустно заглядывает в глаза.

«После такого поведения сегодняшнего, Асти? Что ты мне лапу даешь? Тебе стыдно должно быть! Посмотри на свою старшую сестру Варвару Алекссевну, ведь нормальная же собака. А ты?!» — возмущается спортсмен.

Очевидно пес породы бигль, принадлежащий Алексею Ягудину, испортил в доме какую-то вещь.

«Я в следующий раз приду, дивана не будет? И что мне, где-то снова деньги зарабатывать? Что ты голову опустила? Стыдно? Зализываешь свои ошибки? Или тебе просто жрать хочется?» — в шутку ругает знаменитость собаку.

Поклонники Алексея Ягудина не выдержали «пытки» над чудесным зверем. Больше сотни комментариев под публикацией сводились к тому, какое милое создание эта Асти, и как ее поскорее нужно простить за шалость.

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«Умничка какая. Аж жалко стало ее…»

«Попросила извинения. Прости ее, Алексей!»

«Божечки, какая милая!»

«Ну, простите ее, если она провинилась»

«Милота!»

«Понять и простить», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексея Ягудина спасла от алкоголизма Татьяна Тарасова.

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