Госдума лишила пальмовое масло налоговых льгот, НДС увеличен вдвое

Госдума РФ лишила пальмовое масло налоговых льгот. Налог на добавленную стоимость (НДС) для этого продукта увеличен с 10% до 20%. Соответствующие поправки приняты в окончательном чтении в среду, 24 июля.

Как пояснили в нижней палате парламента, благодаря повышению НДС на пальмовое масло российский бюджет получит дополнительно от четырех с половиной до пяти миллиардов рублей. Эти средства планируется направить на поддержку отечественных производителей молочных продуктов, которым станет выгоднее использовать натуральное сырье, пишет «Экономика сегодня». После утверждения Советом Федерации и подписания президентом РФ закон будет применяться с 1 октября.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на рассмотрение вопроса об отмене льгот по НДС для пальмового масла депутатов подвигли многочисленные обращения граждан, которые опасались, что его широкое использование в продуктах питания, снижает их качество и вредит здоровью.