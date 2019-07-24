В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными, сообщает газета «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета по охране здоровья Федота Тумусова. По его словам, депутаты планируют внести поправки в соответствующий законопроект, поскольку, по их мнению, курильщики должны платить за использование специальных комнат.

До этого Госдума приняла в первом чтении документ о возвращении курилок в здания аэропортов.

«Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 рублей», — цитирует издание Тумусова.

Также он добавил, что в ближайшее время правительству предстоит определить технические условия содержания комнат. В частности, речь идет о предельном уровне табачного дыма возле них.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в транспортной полиции поддержали идею вернуть курилки в аэропорты.