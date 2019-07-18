Видео: Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла

, 7:15 Эфирная новость 23

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Матыцин, 5-tv.ru

Фрукты и ягоды на прилавках российских магазинов уже в ближайшее время могут подешеветь. В четверг, 18 июля, Госдума рассмотрит законопроект о снижении ставки НДС на эти товары до 10%. А вот пальмовое масло планируют лишить льготного налогообложения и вернуть к 20%. На рассмотрение этого вопроса во многом повлияли обращения граждан, заявили в Госдуме. Люди пожаловались на повсеместное использование этого ингредиента в продуктах, что снижает их качество, а иногда — наносит вред здоровью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в эскимо обнаружили пальмовое масло.

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