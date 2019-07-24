«Правильное направление»: эксперт о запрете выдачи займов под залог жилья

Закон, согласно которому микрофинансовые организации (МФО) больше не будут в праве выдавать займы под залог жилья, «уберет» с рынка непорядочные компании. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил директор института цифровой экономики СПбГЭУ Денис Горулев.

Соответствующий документ, разработанный группой депутатов и сенаторов, был принят Госдумой в среду, 24 июля. По мнению авторов законопроекта, данная инициатива поможет сократить количество мошенничества с недвижимостью россиян, поскольку «недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита», передает РИА Новости.

«Когда речь идет о залоге недвижимости, то, как следствие, на этом не очень порядочные организации выстраивают свой бизнес для того, чтобы объекты, которые представляют собой хоть какую-то ликвидность, разными способами отобрать у людей», — сказал Денис Горулев, отметив, что государство в данном случае идет в очень правильном направлении.

Также он подчеркнул, что внимание данной проблеме уделяется далеко не первый день. Например, благодаря усилиям Центробанка «черные» организации уже давно начали уходить с рынка, имея все меньшие возможности на нем выжить. Кроме того, принятый закон повлияет и на самих заемщиков: они перестанут брать деньги в тех случаях, когда лучше этого не делать, считает эксперт.

«Извините, но в микрофинансовых организациях берут „от бутылки до бутылки“. Потому что при тех ставках нормальный человек не будет брать. И, более того, берут тогда, когда в банках уже ничего не дают. При том, что банки достаточно лояльно относятся к кредитной истории», — подчеркнул Денис Горулев.

При этом он добавил, что в целом МФО продолжат работать в обычном режиме, но избыточная спекуляция уйдет.

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