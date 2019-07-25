Ученые обеспокоены появлением комаров-мутантов, отличающихся от обычных особей

Ученые фиксируют новую тенденцию. Появились комары-мутанты, которые сильно отличаются от привычных нам.

Хитрые, плодовитые, с особой тактикой поведения и охоты. К жертве они подлетают тихо, нет этого специфического звука. Садятся поодаль, затем наблюдают и подкрадываются пешком.

Врачи предупреждают — эти насекомые могут вызывать аллергию. Вот только спасать горожан от кровопотерь должны не медики, а коммунальщики, осушив гниющие подвалы. Правда, там, где грунтовые воды близко к земле, а дома построены с нарушениями технологий — это не так легко.

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Ученые изучили насекомых, которые живут Петербурге в Ленинградской области. Так вот, для размножения им даже не нужна пара, а в условиях города — их можно встретить даже зимой.

Андрей Захаров вторгся в жизнь насекомых и узнал, насколько они опасны для человека.

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