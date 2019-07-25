Барецкий пригласил Микки Рурка сняться в фильме «Брат-3»

Звезда Голливуда Микки Рурк сыграет в фильме шоумена Стаса Барецкого «Брат-3», пишет ФАН.

Об этом петербургский мастер эпатажа сообщил на своей странице в Instagram. 66-летнему Рурку предстоит сыграть роль русского бандита. Гонорар аверинского артиста составит 300 тысяч долларов, уверяет создатель картины. По его словам, Микки Рурк прилетит на съемки в Россию в конце августа.

« Он дал согласие на роль, правда, потребовал гонорар в 300 тысяч долларов. Я думал, что будет больше. Уже связался с инвесторами, обещали оплатить — для них это сущие копейки!» — заявил Барецкий.

Instagram @mickey_rourke_

Шоумен уже пригласил в свой проект Никиту Джигурду, Алексея Панина, Бари Алибасова, Диану Шурыгину и Лолиту Милявскую. Роль старшего брата Стас оставил за собой, младшего, по его задумке, сыграет начинающий певец Дмитрий Ребров.

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