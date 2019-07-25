«Богиня!» Жена Игоря Крутого в купальнике впечатлила Баскова

Супруга Игоря Крутого предстала перед подписчиками Instagram в купальнике и показала подтянутую фигуру, пишет Teleprogramma.pro.

Instagram @olgakroutoi

Фотография из отпуска в турецком Бодруме была сделана во время морского круиза. 55-летняя жена Крутого позирует на палубе яхты. Среди восторженных комментаторов публикации были актриса Олеся Судзиловская, супруга Стаса Михайлова Инна и Николай Басков.

«Богиня 😘😘😘», — гласил восхищенный и лаконичный комплимент певца.

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Его поддержали другие пользователи:

«Тут можно только словами из Пиковой дамы: Красавица! Богиня! Ангел!»;

«Настоящая эмоция, передающая настроение: счастье, блаженство, спокойствие. Очень крутое фото, реально! 👍👍👍».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дочери Игоря Крутого Виктории, которая поделилась игривой фотографией с отдыха в Монте-Карло.