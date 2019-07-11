Фото: Обворожительная дочь Игоря Крутого нежится на солнце в Монте-Карло

Приемная дочь Игоря Николаева Виктория сразила подписчиков в Instagram фотографией из Монте-Карло.
На снимке певица позирует на лежаке у бассейна в пятнистом купальнике.
«Это лето… Звериные принты всегда создают особенную атмосферу», — гласит подпись на английском языке.
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Пользователи уловили игривый посыл Виктории:
«А можно рядом лечь… ? Вижу место рядом есть… 😉»;
«Mamma Mia 👌🤤»;
«Тигрица»;
«Шикарная фигурка😘😘😘»;
«Я влюбился в тебя с первого фото🤗И мое сердце ты покорила навсегда😍».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом клипе Виктории Крутой, которая объявила о возобновлении музыкальной карьеры.