Фото: Обворожительная дочь Игоря Крутого нежится на солнце в Монте-Карло

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Виктория Крутая поделилась с подписчиками игривым снимком в пятнистом купальнике.

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Фото, видео : Instagram @victoriakrut

Приемная дочь Игоря Николаева Виктория сразила подписчиков в Instagram фотографией из Монте-Карло.

На снимке певица позирует на лежаке у бассейна в пятнистом купальнике.

«Это лето… Звериные принты всегда создают особенную атмосферу», — гласит подпись на английском языке.

Instagram @victoriakrut

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Пользователи уловили игривый посыл Виктории:

«А можно рядом лечь… ? Вижу место рядом есть… 😉»;

«Mamma Mia 👌🤤»;

«Тигрица»;

«Шикарная фигурка😘😘😘»;

«Я влюбился в тебя с первого фото🤗И мое сердце ты покорила навсегда😍».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом клипе Виктории Крутой, которая объявила о возобновлении музыкальной карьеры.

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