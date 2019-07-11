Фото: Обворожительная дочь Игоря Крутого нежится на солнце в Монте-Карло

Приемная дочь Игоря Николаева Виктория сразила подписчиков в Instagram фотографией из Монте-Карло.

На снимке певица позирует на лежаке у бассейна в пятнистом купальнике.

«Это лето… Звериные принты всегда создают особенную атмосферу», — гласит подпись на английском языке.

Instagram @victoriakrut

«На таких не женятся»: В сети бурно обсуждают слухи о свадьбе Волочковой

Пользователи уловили игривый посыл Виктории:

«А можно рядом лечь… ? Вижу место рядом есть… 😉»;

«Mamma Mia 👌🤤»;

«Тигрица»;

«Шикарная фигурка😘😘😘»;

«Я влюбился в тебя с первого фото🤗И мое сердце ты покорила навсегда😍».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом клипе Виктории Крутой, которая объявила о возобновлении музыкальной карьеры.