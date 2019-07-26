Жители горных аулов Дагестана начали делать запасы на зиму — с первым снегом путь сюда будет отрезан.

Продукты и хозтовары горцы закупают впрок летом, завозят в село на ослах или лошадях.

Хушет находится на границе с Грузией. Гаджимурад Гаджимурадов показывает свои продуктовые припасы. В октябре тут выпадает первый снег и до мая — аул Хушет становится полностью изолированным.

В селе недавно построили фельдшерско-акушерский пункт. До ближайшей больницы шесть часов пути. За тяжелобольными прилетает вертолет и то не всегда. Если погода плохая, то приходится идти пешком. А вот рожать привыкли дома.

Местные тропы проходят по краю обрыва вдоль отвесных скал. Даже пешком добраться до поселений весьма непросто. В этом убедился Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 12 тысяч дагестанских ополченцев получат статус ветеранов боевых действий.