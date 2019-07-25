Более 12 тысяч дагестанских ополченцев получат статус ветеранов боевых действий

, 0:27 Эксклюзивное интервью 28

Соответствующий закон приняла в окончательном чтении Госдума. Вопрос о статусе добровольных защитников республики от бандформирований был поднят во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

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Фото, видео : ТАСС/Александр Данилюшин, er-duma.ru, Пятый канал

Более 12 тысяч дагестанских ополченцев, сражавшихся в 1999 году с вторгшимися на территорию республики вооруженными бандами Хаттаба и Шамиля Басаева, приравнены к ветеранам боевых действий и с 1 января 20202 года будут получать такие же пособия и иметь право пользоваться теми же льготами. Соответствующий закон приняла во вторник, 23 июля, в окончательном чтении Госдума РФ.

Как рассказал 5-tv.ru автор законопроекта, депутат российского парламента Умхан Умаханов, документ он внес в парламент еще в 2012 году в прошлом созыве. Однако для его принятия потребовалось личное вмешательство Владимира Путина, который после многочисленных обращений дал соответствующие поручения правительству и взял вопрос под личный контроль.

«Это ежемесячная выплата, потом по налогам, по санаторно-курортному лечению. В общем, все льготы, которые имеют ветераны боевых действий, ополченцы, которые принимали в августе–сентябре 1999 участие в боевых действиях, вот эти десять дней до подхода федеральных войск сами держали оборону, вот они включены в список. Сегодня у нас в списке 12 тысяч 241 человек. Но он, конечно, увеличится. У нас создана комиссия из числа глав и военкомов того времени, все вместе мы работаем над списками. Но пока в законопроекте у нас такая цифра, чтобы Минфин и Минтруда все зафиксировали», — сказал Умханов.

Он подчеркнул, что этот подвиг дагестанских ополченцев сравним с подвигами солдат Великой Отечественной войны, и что эти люди, сознательно шли на смерть не просто ради защиты своих домов, но и для сохранения целостности Российской Федерации.

В свою очередь непосредственный участник ополчения, житель Дагестана Магомед Умаргаджиев, который поднял вопрос о статусе ополченцев во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным, в интервью 5-tv.ru сообщил, что сейчас на территории республики проживают около 20 тысяч ополченцев. Теперь они смогут претендовать на квартиры и будут получать 83 тысячи рублей в месяц. Он поблагодарил за принятый закон президента России и Госдуму и заявил, что «сегодня готов умереть».

gmk-05.ru, Пятый канал

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обращении дагестанских ополченцев к Владимиру Путину во время «Прямой линии» в июне 2019 года.

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