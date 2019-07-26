10 главных вопросов про свадьбу, которые россияне задают «Яндексу»

, 18:17 282

Больше всего соотечественников волнуют названия годовщин, толкования сновидений и выбор подарка.

Фото : www.globallookpress.com © Matthias Balk

По данным сервисов «Яндекса», только за последний месяц слово «свадьба» в поисковик вводили более восьми миллионов раз. Что же больше всего волнует россиян по поводу торжества?

Поисковые запросы про свадьбуПоисковые запросы про свадьбу. Данные Yandex

Как видно из графика, наибольший интерес вызывают названия годовщин. Отвечаем на этот вопрос!

Как называются свадьбы по годам

Прошло лет Название    
1 Ситцевая 40 Рубиновая
2 Бумажная 45 Сапфировая
3 Кожаная 50 Золотая
4 Льняная 55 Изумрудная
5 Деревянная 60 Бриллиантовая
10 Розовая 65 Железная
15 Хрустальная 70 Благодатная
20 Фарфоровая 75 Коронная
25 Серебряная 80 Дубовая
30 Жемчужная 90 Гранитная
35 Коралловая 100 Красная

К чему снится свадьба (своя или чужая)

По соннику Миллера, сны со свадьбой обыкновенно не предвещают ничего хорошего. В противовес радости настоящего праздника такие сновидения прочат печаль, сложности в общении с противоположным полом или болезни. Если молодой даме приснится, что любимый женился на другой, то сон готовит ее к бесполезным переживаниям и беспочвенным страхам.

С другой стороны, Зигмунд Фрейд писал, что свадьба знаменует сюрприз. От вас требуется отнестись к нему с особым вниманием и угадать его значение.

Согласно «Соннику ХХ века», образ свадьбы говорит о том, что вы слишком медленно осуществляете какую-то свою задумку и рискуете упустить подходящий момент. Чужое семейное торжество, наоборот, знаменует позитив, приятные встречи, рост и развитие.

Что подарить на свадьбу

Подарок для молодоженов должен скреплять их союз. Это может быть символический предмет, напоминающий о значимом событии в их отношениях. Карикатура или шарж с изображением супругов — веселое воспоминание о свадебном торжестве. Можно поднять настроение всем присутствующим на празднике, выбрав шутливые подарки: ежовые рукавицы, пуд соли, декоративную скалку.

Чтобы помочь в обустройстве быта, подарите молодоженам предметы домашней утвари. Запоминающимся подарком может стать сертификат на совместный досуг: катание на лошадях, прогулка на воздушном шаре и SPA-процедуры.

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