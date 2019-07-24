Какие песни россияне чаще всего ищут в Shazam — видео

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Музыкальный сервис представил рейтинг наиболее частых поисковых запросов музыки в РФ.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / imago stock&people, Instagram @_zivert, @ilkaysencan, @luvlipdx, YouTube @Pedro Capó, @AaronSmithVEVO

Сервис по распознаванию музыки Shazam назвал список песен, которые россияне искали чаще всего. Лидером рейтинга оказалась певица Zivert с композицией Life.

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На втором месте расположился трек Do it от Ilkay Sencan, замкнул тройку лидеров дуэт Аарона Смита и Luvli — Dancin (Krono Remix). Также российские пользователи активно «шазамили» трек «Грустный дэнс» — Artik & Asti feat. Артем Качер и композицию Bad guy от молодой исполнительницы Билли Айлиш, сообщает ФАН.

Самым частым поисковым запросом в Shazam в мире стала песня Calma (Remix) от пуэрториканцев Pedro Capó и Farruko.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дуэт Купера и Гаги стал самым продаваемым альбомом в мире.

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