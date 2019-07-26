«Аж жарко стало»: Приемная дочь Крутого спасается от холодов в солнечной Турции

, 20:11 Фото 166

Виктория Крутая поделилась снимками с отдыха в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @victoriakrut

Приемная дочь композитора Игоря Крутого Виктория опубликовала на своей странице новый пост, в котором порассуждала о погоде. Певица призналась, что несмотря на суровый российский климат, так и не смогла привыкнуть к холодам. Виктория обожает жару и с удовольствием сейчас проводит время в Турции, где может нежиться под солнечными лучами.

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«Все всегда думают, что если я русская, я должна привыкнуть к холодам, но это неправда. Я ненавижу, когда холодно, поэтому сейчас наслаждаюсь каждой секундой этой жары. Жара лучше», — написала теледива.

Instagram @victoriakrut

Для своего поста о жаркой погоде светская львица подобрала «горячее» фото, которое взбудоражило ее поклонников. На снимке Виктория запечатлена в черном купальнике. Певица приняла выигрышную позу, благодаря которой пропорции ее тела кажутся идеальными.

Подписчики оставили под постом Виктории шквал комплиментов. Подписчицы, в свою очередь, не смогли скрыть зависти.

«Горячая женщина».

«Аж жарко стало».

«Горячо».

«Огонь», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Виктория крутая соблазнила фанатов очередным снимком.

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