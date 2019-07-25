«Нереально»: Дочь Крутого в купальнике порадовала юзеров снимком на фоне природы

, 9:24 Фото 306

Виктория Крутая опубликовала соблазнительный снимок на своей странице Instagram.

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Фото, видео : Instagram @victoriakrut

Приемная дочь композитора Игоря Крутого Виктория сейчас отдыхает в Турции. На своей странице в Instagram певица делится фотографиями своего путешествия. На снимках теледива старается запечатлеть красоты райского уголка, однако вместе с тем не упускает возможности похвастаться своей безупречной фигурой в купальнике.

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В среду, 24 мая, девушка опубликовала очередную фотографию на фоне завораживающего пейзажа. На переднем плане снимка — сама Виктория, на заднем — деревья, солнце и морская гладь. Природа Турции очаровала молодую певицу.

«Самые великолепные виды в Турции», — написала исполнительница в подписи к публикации.

Instagram @victoriakrut

Поклонники разделили впечатления Крутой. Однако некоторые, прежде всего, остановили внимание на фигуре девушки. Так как на фото она сидит спиной, взгляды подписчиков были обращены на ее ягодицы, которые подчеркивает купальник.

«Красота!»

«Нереально».

«Все прекрасно на этом фото!»

«Чудесно!» — восхитились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Крутая сразила подписчиков в Instagram фотографией из Монте-Карло.

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