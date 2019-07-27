«Идеальная»: Лера Кудрявцева восхитила поклонников стройными ножками

Российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с отдыха. На снимке 48-летняя знаменитость на лавочке демонстрирует стройные загорелые ножки. Несмотря на возраст, ведущая может похвастаться идеальной фигурой. Фанаты гадают, как Лере удается так потрясающе выглядеть.
Восхищенные поклонники оставили на странице Кудрявцевой множество комплиментов:
«Ах, эти ножки, идеальная»;
«Вот кто вам даст под 50, минимум 30 лет, стройная»;
«Душу дьяволу продала за вечную молодость😂»;
«Лерочка, ну, ты секси», — написали фолловеры.
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Также Кудрявцева в этом же посте опубликовала фото своей дочки, которой исполнилось 11 месяцев.
Подписчики умилились снимку малышки и отметили, что Маша очень похожа на маму.
«Хороши обе девчули»;
«Дочурка лапа»;
«Вылитая мама», — оставили комментарии юзеры.
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Ранее Кудрявцева рассказала, что панически переживает за дочь.