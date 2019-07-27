«Идеальная»: Лера Кудрявцева восхитила поклонников стройными ножками

Российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с отдыха. На снимке 48-летняя знаменитость на лавочке демонстрирует стройные загорелые ножки. Несмотря на возраст, ведущая может похвастаться идеальной фигурой. Фанаты гадают, как Лере удается так потрясающе выглядеть.

Instagram @leratv

Восхищенные поклонники оставили на странице Кудрявцевой множество комплиментов:

«Ах, эти ножки, идеальная»;

«Вот кто вам даст под 50, минимум 30 лет, стройная»;

«Душу дьяволу продала за вечную молодость😂»;

«Лерочка, ну, ты секси», — написали фолловеры.

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Также Кудрявцева в этом же посте опубликовала фото своей дочки, которой исполнилось 11 месяцев.

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