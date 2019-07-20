Психоз и кошмары: Кудрявцева рассказала, что панически переживает за дочь

, 13:52 Фото 267

Оказалось, что это свойственно не только мамам.

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Фото, видео : Instagram @leratv

С момента рождения малышки ведущей Леры Кудрявцевой прошло всего 11 месяцев, однако за это время звезда успела испытать все «прелести» материнства. На своей странице Instagram теледива рассказала, что это такое — каждую минуту беспокоиться о своем ребенке. По словам светской львицы, она постоянно переживает за свою дочь и не может избавиться от паники.

Instagram @leratv

«Мамули, скажите, как избавлялись от психоза за детей? Мне уже сны кошмарные снятся, то машины, то балконы, то вода. <.> Паника, короче, или нервы», — написала Кудрявцева.

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На помощь к ведущей в вопросе воспитания детей пришли не только подписчики, но и коллеги из мира шоу-бизнеса, пишет ФАН.

«Солнышко, с появлением детей появляются и страхи. Гнать их! И заполнять голову только хорошими мыслями, стараться», — посоветовала певица Светлана Лобода.

«Как знакомо. Только недавно пост про это писал», — отметил артист Оскар Кучера.

«Дорогая! Папули же могут сказать? Никак. Это теперь с тобой на всю жизнь. Я с мелким все время на стреме. Без паники, конечно, но бдю на два шага вперед. Не уверен, что такой подход идеален, но по-другому не могу», — присоединился к обсуждению певец Денис Клявер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруг Леры Кудрявцевой попытался улететь среди ночи. 

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