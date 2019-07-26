«Не мог сделать перевод»: Тарасов рассказал, когда отдаст долг по алиментам

Информация о том, что футболист Дмитрий Тарасов оттягивает погашение многомиллионной задолженности на содержание ребенка от первого брака — десятилетней Ангелины, появилась ранее в сети. Кроме этого сообщалось, что суд арестовал счета футболиста и временно закрыл ему выезд заграницу.
В своем Instagram спортсмен прокомментировал эти слухи. Запись Тарасов сделал в аэропорту, он вернулся из Рима с дочкой от брака с Анастасией Костенко.
Подписчики спортсмена разделились на два лагеря. Кто-то высказался, что дыма без огня не бывает и не стоило так затягивать с оплатой долга, а кто-то написал, что это личное дело футболиста.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Тарасов оказался в инвалидной коляске после операции.