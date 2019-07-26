«Не мог сделать перевод»: Тарасов рассказал, когда отдаст долг по алиментам

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Футболист записал видеообращение и опубликовал его в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @tarasov23

Информация о том, что футболист Дмитрий Тарасов оттягивает погашение многомиллионной задолженности на содержание ребенка от первого брака — десятилетней Ангелины, появилась ранее в сети. Кроме этого сообщалось, что суд арестовал счета футболиста и временно закрыл ему выезд заграницу.

В своем Instagram спортсмен прокомментировал эти слухи. Запись Тарасов сделал в аэропорту, он вернулся из Рима с дочкой от брака с Анастасией Костенко.

«Был шокирован новостями, которые ждали меня по прилету, что я скрываюсь от долга, который мне присвоил суд. Все это полная чушь. Я был на реабилитации и просто чисто физически и теоретически не мог сделать перевод. Поэтому в ближайшее время я отдам свой долг, который мне присвоил суд», — заявил футболист в видеоролике.

Подписчики спортсмена разделились на два лагеря. Кто-то высказался, что дыма без огня не бывает и не стоило так затягивать с оплатой долга, а кто-то написал, что это личное дело футболиста.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Тарасов оказался в инвалидной коляске после операции.

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