Самолет, летевший в Дубай из Баку, вернулся назад из-за датчика дыма

Самолет, летевший из Баку в Дубай, запросил посадку в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева из-за срабатывания датчика дыма в багажном отсеке. Об этом пишет ТАСС.

Airbus A319, принадлежащий авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», благополучно приземлился в аэропорту вылета. Лайнер осмотрели специалисты и установили, что срабатывание сигнализации оказалось ложным. Что стало причиной ее включения, пока неизвестно.

На борту Airbus A319 находились 113 человек, никто из них не получил травм.

Всех пассажиров отправят в Дубай резервным рейсом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в аэропорту Симферополя прокомментировали аварийную посадку самолета.