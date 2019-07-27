Российские пловцы не пострадали при инциденте у деревни спортсменов в Южной Корее

, 5:04 95

Два человека погибли, еще девять получили травмы во время обрушения здания ночного клуба в южнокорейском Кванджу.

Фото : ТАСС/Joel Marklund

Российские пловцы не пострадали во время трагического инцидента, который произошел недалеко от деревни спортсменов Чемпионата мира по водным видам спорта в Южной Корее. По данным агентства Reuters, в Кванджу обрушилось здание ночного клуба 27 июля.

В результате ЧП травмы получили девять человек, в том числе спортсмены. Жертвами этого «несчастного случая» стали два человека.

В пресс-службе Всероссийской федерации плавания заявили, что произошедшее «прошло мимо них». О трагедии женская сборная России по водному полу услышала от журналистов, приводит слова тренера команды Андрея Белофастова РИА Новости.

Между тем, в Международная федерация плавания (FINA) заявили, что следят за ситуацией и готовы обеспечить медицинской помощью спортсменов при необходимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тамбовский хоккеист скончался в больнице после драки у бара.

Читайте также

+17° Днём +30°
Ночью +18°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

Последние новости

6:27
Абоненты сотовой связи вместо гудков смогут смотреть видеоклипы
6:05
Лайфхак от Берковой: как отказать женщине в сексе и не стать жертвой ее мести
5:43
Дональд Трамп: «Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией»
5:25
Бузова устроила зажигательные танцы под «Руки вверх!» в Баку — видео
5:04
Российские пловцы не пострадали при инциденте у деревни спортсменов в Южной Корее
4:39
День работника торговли: какова история праздника?

Сейчас читают

Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «королевах и проститутках»
Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого
«Море крови»: Анита Цой рассказала о травме и показала изуродованный палец

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги