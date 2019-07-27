Российские пловцы не пострадали при инциденте у деревни спортсменов в Южной Корее

Российские пловцы не пострадали во время трагического инцидента, который произошел недалеко от деревни спортсменов Чемпионата мира по водным видам спорта в Южной Корее. По данным агентства Reuters, в Кванджу обрушилось здание ночного клуба 27 июля.

В результате ЧП травмы получили девять человек, в том числе спортсмены. Жертвами этого «несчастного случая» стали два человека.

В пресс-службе Всероссийской федерации плавания заявили, что произошедшее «прошло мимо них». О трагедии женская сборная России по водному полу услышала от журналистов, приводит слова тренера команды Андрея Белофастова РИА Новости.

Между тем, в Международная федерация плавания (FINA) заявили, что следят за ситуацией и готовы обеспечить медицинской помощью спортсменов при необходимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тамбовский хоккеист скончался в больнице после драки у бара.