Почему жители Германии захотели сближения с Россией

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Согласно последним опросам, 54% жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72%.

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Фото, видео : ТАСС/Daniel Kalker, /Arno Burgi, /Axel Heimken, /Michael Kappeler

Значительная часть жителей Германии выступает за улучшение отношений с Россией. Об этом говорят результаты недавно проведенных опросов среди граждан в западной и восточной частях страны. Отмечается, что политику, которой придерживается Запад в отношении РФ, большинство немцев воспринимают как неправильную, сообщает URA.RU со ссылкой на издание Der Tagesspiegel.

«Согласно последним опросам, 54% жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72%», — пишет издание.

Авторы материала утверждают, что население бывшей ГДР способно понять Россию «уже потому, что они с ней лучше знакомы». Именно по этой причине жители страны не представляют полуостров Крым вне состава РФ.

«Россия — наш гигантский сосед, они настолько близки к нам, что мы не можем просто столкнуться с конфронтацией», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии признали бессмысленными санкции США против РФ. Немецкие политики полагают, что такой формат общения с Россией только ухудшит ситуацию.

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