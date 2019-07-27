Почему жители Германии захотели сближения с Россией

Значительная часть жителей Германии выступает за улучшение отношений с Россией. Об этом говорят результаты недавно проведенных опросов среди граждан в западной и восточной частях страны. Отмечается, что политику, которой придерживается Запад в отношении РФ, большинство немцев воспринимают как неправильную, сообщает URA.RU со ссылкой на издание Der Tagesspiegel.

« Согласно последним опросам, 54% жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72% », — пишет издание.

Авторы материала утверждают, что население бывшей ГДР способно понять Россию «уже потому, что они с ней лучше знакомы». Именно по этой причине жители страны не представляют полуостров Крым вне состава РФ.

«Россия — наш гигантский сосед, они настолько близки к нам, что мы не можем просто столкнуться с конфронтацией», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии признали бессмысленными санкции США против РФ. Немецкие политики полагают, что такой формат общения с Россией только ухудшит ситуацию.