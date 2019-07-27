Почему жители Германии захотели сближения с Россией

Значительная часть жителей Германии выступает за улучшение отношений с Россией. Об этом говорят результаты недавно проведенных опросов среди граждан в западной и восточной частях страны. Отмечается, что политику, которой придерживается Запад в отношении РФ, большинство немцев воспринимают как неправильную, сообщает URA.RU со ссылкой на издание Der Tagesspiegel.
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Авторы материала утверждают, что население бывшей ГДР способно понять Россию «уже потому, что они с ней лучше знакомы». Именно по этой причине жители страны не представляют полуостров Крым вне состава РФ.
«Россия — наш гигантский сосед, они настолько близки к нам, что мы не можем просто столкнуться с конфронтацией», — говорится в материале.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии признали бессмысленными санкции США против РФ. Немецкие политики полагают, что такой формат общения с Россией только ухудшит ситуацию.