Великобритания расширила санкции против России на 26 позиций

|
Дарья Белова
Дарья Белова 37 0

Ограничения затронули физических и юридических лиц, а также морские суда.

Великобритания расширила санкции против России

Фото: SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба британского МИД.

Согласно обновленным данным ведомства, в санкционный перечень добавили 26 лиц и организаций, а также внесли 12 уточнений и три изменения в уже действующие позиции.

В частности, санкции распространили на банк «Столичный Кредит» и нефтяную компанию «Зарубежнефть». Кроме того, под ограничения попали три физических лица и десять морских судов, которые британская сторона связывает с так называемым теневым флотом.

Накануне послы государств Евросоюза согласовали 22-й пакет ограничительных мер против России. Он предусматривает включение в санкционный перечень более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, связанных, по утверждению ЕС, с российским оборонным сектором.

В Брюсселе также намерены ввести ограничения против предприятий оборонной промышленности и связанных с ними лиц из ряда государств. Евросоюз считает, что некоторые из них участвуют в производстве продукции двойного назначения.

В Кремле ранее заявляли, что Россия адаптировалась к санкционным ограничениям. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что против российских физических и юридических лиц введено более 30 тысяч санкций.

По словам Пескова, российские власти продолжают поддерживать контакты с торговыми партнерами. Он также сообщал, что ряд государств выступает против санкционной политики западных стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.48
-0.23 96.33
0.30
Освободители и помощники: в чем жизненное предназначение рожденных в октя...

Последние новости

15:48
Несколько слов в одном: «Радиостанция Судного дня» передала три сообщения
15:40
Однозначно эскалация: Захарова про размещение войск НАТО в Прибалтике
15:32
«За новаторское творчество»: Энн Карсон присудили Нобелевку по литературе
15:25
«Даже не двигается»: вдова Кашпировского не смогла сдержать слез на прощании
15:17
Ямпольская не увидела необходимости в новых мерах о русском языке на вывесках
15:10
Возникает и исчезает: ученые раскрыли еще одну загадку Марса

Сейчас читают

Вдова разрыдалась у гроба: как прошло прощание с Анатолием Кашпировским
Десятки людей пришли проститься с Кашпировским на Троекуровское кладбище
«Силен, как дьявол»: гипнотизер Гончаров о противоречивом образе Кашпировского
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео