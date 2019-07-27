«Ткани страдают»: Кирилл «Руки-базуки» Терешин может потерять конечности

Кирилл Терешин, известный в русскоязычном сегменте интернета как «Руки-базуки», прославился благодаря неестественно большим мышцам рук. Такого эффекта молодой человек добился благодаря использованию синтола — специального масла с небольшим количеством лидокаина. Однако эксперименты с бодимодифкациями сыграли с юношей злую шутку — и теперь Кириллу требуется дорогостоящая операция.

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Терешин сообщил, что его тело не может усвоить введенный в него препарат — из-за этого руки воспалились и отекли, появилась угроза ампутации.

«В организме происходят воспалительные процессы, принимаю жаропонижающие. Три недели пью — месяц отдыхаю. От рук отдает постоянное тепло, ткани страдают. Раствор (синтола — Прим.ред.) усвоить организм не может. Если асептическое воспаление превратится в гнойное, то я могу потерять конечности», — рассказал «Руки-базуки» 5-tv.ru.

Сейчас все анализы и результаты обследований у Кирилла в норме и врачи отмечают, что в данный момент его здоровью ничего не угрожает. Однако сам Терешин обращает внимание на то, что критические изменения его состояния могут начаться в любой момент — поэтому, чтобы не допустить непоправимого, от введенного в руки синтола избавиться нужно как можно скорее.

«Раз в месяц выскакивают отеки, температура руки поднимается до 38,2. Это длится на протяжении двух недель», — добавляет молодой человек.

Однако в России Кириллу помочь избавиться от проблемы не могут — не хватает соответствующего опыта.

«Во всех клиниках в России, где я был, никто не знает как это делать и никто не хочет за это браться. Я обращался в клинику в Германии — там сказали, что за это можно взяться, но нужно пройти у них полную диагностику, и только потом решать, какую гарантию они могут дать. Но это стоит около трех миллионов», — поделился Терешин.

Сейчас Кирилл думает над тем, чтобы организовать сбор средств через телевидение. Молодой человек даже рассматривает возможность сделать из своего лечения большой проект со съемками операции и лечения. Терешин хочет вложить в шоу главную мысль: не стоит наращивать мышечный рельеф искусственно. Вместо этого лучше почаще посещать спортзал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кирилл «Руки-базуки» Терешин сыграет в фильме «Брат 3».