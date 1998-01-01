Кирилл «Руки-базуки» Терешин сыграет в фильме «Брат 3»

Кирилл «Руки-базуки» Терешин, известный своими большими бицепсами, опубликовал в Instagram совместное видео со Стасом Барецким, где рассказал, что примет участие в фильме «Брат-3», который намерен снять эпатажный музыкант.

Барецкий добавил, что ждет всех желающих на пресс-конференции 13 марта в Москве, посвященной будущей киноленте.

Ранее Стас Барецкий заявил о намерении снять продолжение культовых фильмов «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова. Он рассказал, что в новой картине примут участие Никита Джигурда, Сергей Шнуров и Виктор Сухоруков. В интервью НСН режиссер также подчеркнул, что звезда «синтолового шоу-бизнеса» Кирилл Терешин исполнит там одну из главных ролей.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Бодров-старший не советует Барецкому снимать продолжение культового фильма «Брат».