Экс-супруга Тимати рассказала о поле его будущего ребенка от модели Решетовой

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Алена Шишкова раскрыла пол ребенка, которого через пару месяцев должна родить новая возлюбленная Тимати.

Фото : Instagram @volkonskaya.reshetova

Чуть больше месяца назад рэпер Тимати и его возлюбленная Анастасия Решетова внезапно оказались в центре внимания — пара рассказал о скором пополнении в семье. Поскольку «каминг-аут» состоялся на поздних сроках беременности модели, публика тут же начала гадать о поле будущего ребенка, однако сами Анастасия и Тимати предпочли не озвучивать эту информацию.

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Но приближенные к паре источники оказались не столь немногословны — по сообщению Telegram-канала «Только никому», о поле будущего малыша рассказала бывшая жена Тимати, Алена Шишкова. Женщина заявила, что Решетова носит мальчика.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ожидании ребенка от Тимати Решетова тренируется на котах.

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