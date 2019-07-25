Певице Нюше очевидно понравилось принимать участие в популярных челленджах. Недавно артистка снялась для BottleCapChallenge, где весьма необычным способом открыла бутылку. Однако теперь звезда решила запустить свой флешмоб.

Вместе с супругом знаменитость опубликовала в Instagram забавный ролик, на котором парочка выполняла все действия наоборот. Началось все с выхода из бассейна с сухими волосами и «волшебного» поднятия купальных халатов с пола. Потом парочка смешно пила коктейли и читала книги. Для создания видео Нюша использовала специальную программу, которая обращает время на кадрах вспять.

«Лето наоборот», — подписала пост артистка.

При этом знаменитость сопроводила запись хэштегом #missyelliottchallenge, который, казалось бы, должен был объяснить подписчикам внезапное желание Нюши заснять свою жизнь «шиворот-навыворот». Однако перейдя по отметке челленджа Мисси Эллиотт, фолловеры могли наблюдать лишь афроамериканцев, танцующих странные танцы в мусорных черных пакетах.

Поклонники певицы не особенно расстроились. Ведь главное, что Нюша счастливо проводит время на отдыхе со своим супругом — Игорем Сивовым. К тому же, идея «обратного» видео очень впечатлила фанатов.

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«Красивая пара»;

«Крутая идея»;

«Классно получилось. Из бассейна с сухими волосами»;

«Я вас просто обожаю, видео просто бомба!»

«Нереально крутое видео получилось!» — уверяют фолловеры.

Скоро подписчики Нюши узнают, способна ли их любимица запустить массовый флешмоб.

«Теперь начнется такой челлендж», — заранее резюмировал фолловер.

Примечательно, что накануне ролик подобного содержания появился в аккаунте актрисы Кортни Кокс, полюбившайся зрителям после роли Моники в ситкоме «Друзья».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаженное плечо певицы Нюши раззадорило фанатов.