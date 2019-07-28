Вылета из Петербурга в Симферополь ожидают более 400 человек

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Самолет задержали в аэропорту из-за технических причин на семь часов. Об этом сообщили пассажиры в социальной сети.

Фото : ТАСС/Демьянчук Александр

Рейс из Петербурга в Симферополь задержали на семь часов. Самолет должен был отправиться в курортный город 27 июля в 17:50. Об этом сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

В воздушной гавани Северной столицы рейса ожидают около 400 пассажиров. По некоторым данным, вылет самолета задержали по техническим причинам.

Жителей Петербурга, находящихся в Пулково, поддержали в соцсетях подписчики.

«Питер, держитесь!»

«Держитесь, все будет хорошо!» — пишут фолловеры.

Пассажиры пишут, что рейс отложили уже дважды. Точные причины задержки воздушного судна устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет, летевший из Анапы в Санкт-Петербург, совершил посадку во «Внуково».

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