Убитая девушка-блогер планировала отправиться в путешествие с 52-летним ухажером

Стали известны новые обстоятельства жизни молодой девушки-блогера, убитой в Москве 27 июля. Как пишет РЕН ТВ, девушка собиралась отправиться в Голландию с 52-летним мужчиной, при этом продолжала общаться с бывшим молодым человеком.

По информации 360tv.ru, бывшего возлюбленного девушки уже допросили. По его словам, последний раз с убитой он виделся накануне трагедии. Никакого конфликта между ними не произошло. Он рассказал, что после встречи убитая поехала домой и больше на связь не выходила. Что могло произойти, молодой человек не знает.

Кроме этого, как стало известно 5-tv.ru, очевидцы видели погибшую 27 июля около часа дня на улице.

Информация об обнаружении мертвой молодой девушки, которая была очень активна в социальных сетях, появилась вечером 27 июля. Тело студентки находилось в чемодане, его нашел владелец квартиры, которую снимала убитая.