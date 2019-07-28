Убитая девушка-блогер планировала отправиться в путешествие с 52-летним ухажером

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Тело студентки медвуза обнаружили в чемодане в съемной квартире на улице Пырьева в Москве.

Фото : Соцсети

Стали известны новые обстоятельства жизни молодой девушки-блогера, убитой в Москве 27 июля. Как пишет РЕН ТВ, девушка собиралась отправиться в Голландию с 52-летним мужчиной, при этом продолжала общаться с бывшим молодым человеком.

По информации 360tv.ru, бывшего возлюбленного девушки уже допросили. По его словам, последний раз с убитой он виделся накануне трагедии. Никакого конфликта между ними не произошло. Он рассказал, что после встречи убитая поехала домой и больше на связь не выходила. Что могло произойти, молодой человек не знает.

Кроме этого, как стало известно 5-tv.ru, очевидцы видели погибшую 27 июля около часа дня на улице.

Информация об обнаружении мертвой молодой девушки, которая была очень активна в социальных сетях, появилась вечером 27 июля. Тело студентки находилось в чемодане, его нашел владелец квартиры, которую снимала убитая.

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