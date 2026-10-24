Экс-возлюбленная Navai Анастасия Миронова выходит замуж

Блогер Анастасия Миронова выходит замуж. Об этом девушка заявила в своих социальных сетях, опубликовав фото с избранником и кольцом с необычным камнем.

Возлюбленный Мироновой — 38-летний Дмитрий Масюк, директор бизнес-группы Поиска и рекламных технологий Яндекса.

В мае в Париже пару впервые увидели вместе, после чего блогер заявила, что они состоят в отношениях. Ранее она встречалась с рэпером Наваи Бакировым, известным под псевдонимом Navai.

Девушка известна скандальными рекламными акциями и провокационным контентом. Например, в ее социальных сетях можно увидеть селфи прямиком из туалета с оголенными ягодицами, а в сентябре Миронова рекламировала свой парфюм, используя фотографии с кладбища.

Остается только догадываться, какой может быть предстоящая свадьба.

У Navai при этом в последнее время наблюдается если не черная, то точно серая полоса в жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наваи Бакирова задерживали с наркотиками на границе Казахстана. Дело закрыли, но некоторые запреты действуют до сих пор — в том числе на въезд в Казахстан. Кроме того, 5 мая музыкант разбил свой Ferrari на Садовом кольце в Москве: не справился с управлением, вылетел на обочину на высокой скорости и врезался в дерево.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.