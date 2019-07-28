Сын Алибасова заработал на болезни отца 20 миллионов рублей и исчез

Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов восстановился после злополучного отравления и приступил к работе. В числе других звезд шоу-бизнеса он посетил фестиваль в Баку, где дал интервью 7дней.ru, в котором подробно рассказал о периоде, когда находился на больничной койке.
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Создатель группы «На-на» признался, что в тяжелый период от него ни на шаг не отходила его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, в то время как наследник музыканта Бари-младший нашел способ извлечь выгоду из болезни музыканта.
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Пока Федосеева-Шукшина заботилась о муже, сын продюсера зарабатывал. По словам артиста, Бари-младший относился к его отравлению как к очередному способу пиара. Причем действительно, ему удалось хорошо обогатиться за счет отца. Как отметил Алибасов, заработок его наследника равен примерно 20 миллионами рублей.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов взбудоражил фанатов интимным фото.