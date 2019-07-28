Сын Алибасова заработал на болезни отца 20 миллионов рублей и исчез

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По словам продюсера, наследник относился к его болезни как очередному способу пиара.

Фото : РИА Новости / Илья Питалев

Тема:
Отравление Бари Алибасова 92

Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов восстановился после злополучного отравления и приступил к работе. В числе других звезд шоу-бизнеса он посетил фестиваль в Баку, где дал интервью 7дней.ru, в котором подробно рассказал о периоде, когда находился на больничной койке.

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Создатель группы «На-на» признался, что в тяжелый период от него ни на шаг не отходила его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, в то время как наследник музыканта Бари-младший нашел способ извлечь выгоду из болезни музыканта.

«Лида Шукшина семь дней с девяти утра до девяти вечера держала мою руку, чтобы, когда я очнулся, я сразу почувствовал живое тепло», — вспомнил Алибасов.

Пока Федосеева-Шукшина заботилась о муже, сын продюсера зарабатывал. По словам артиста, Бари-младший относился к его отравлению как к очередному способу пиара. Причем действительно, ему удалось хорошо обогатиться за счет отца. Как отметил Алибасов, заработок его наследника равен примерно 20 миллионами рублей.

«Не я заработал! Сын заработал! 20 миллионов! Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез. С тех пор я его и не видел», — поделился музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов взбудоражил фанатов интимным фото.

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Отравление Бари Алибасова 92
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