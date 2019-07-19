«В трусах лучше!» Бари Алибасов взбудоражил фанатов интимным фото

Бари Алибасов не перестает удивлять общественность. На этот раз скандальный продюсер опубликовал в Instagram фотографию, на которой предстал с обнаженным торсом. Жена шоумена — Лидия Федосеева-Шукшина — лежит в это время на кровати и наблюдает за супругом.

«Любимая жена услышала мою мольбу и наконец-то купила мне пижаму, чтоб я не разгуливал по дому в трусах», — объяснил мизансцену в кадре Алибасов.

Instagram @alibasov_nana