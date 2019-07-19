«В трусах лучше!» Бари Алибасов взбудоражил фанатов интимным фото

Бари Алибасов не перестает удивлять общественность. На этот раз скандальный продюсер опубликовал в Instagram фотографию, на которой предстал с обнаженным торсом. Жена шоумена — Лидия Федосеева-Шукшина — лежит в это время на кровати и наблюдает за супругом.
«Любимая жена услышала мою мольбу и наконец-то купила мне пижаму, чтоб я не разгуливал по дому в трусах», — объяснил мизансцену в кадре Алибасов.
Поклонники привыкли к подобным провокациям Бари Каримовича и отреагировали на фото положительно. В целом, все комментарии под постом сводились к тому, как продюсеру повезло с заботливой женой.
«С обновкой вас, Бари Каримович!»
«Как это мило! Забота о любимом тебе человеке»;
«Лидия Николаевна — очень красивая женщина. Берегите друг друга!» — написали умиленные фанаты.
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Однако среди подписчиков Бари Алибасова нашлись и любители колких шуточек.
«А, может, любимую жену и так все устраивало?»
«У Бари Каримовича своя персональная эротическая фотосессия!»
«В трусах лучше!» — забавлялись фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов набросился с кулаками на подругу в эфире шоу.