«В трусах лучше!» Бари Алибасов взбудоражил фанатов интимным фото

, 20:09 Фото 174

Продюсер опубликовал снимок с обнаженным торсом и похвалил жену Лидию Федосееву-Шукшину.

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Фото, видео : Instagram @alibasov_nana

Бари Алибасов не перестает удивлять общественность. На этот раз скандальный продюсер опубликовал в Instagram фотографию, на которой предстал с обнаженным торсом. Жена шоумена — Лидия Федосеева-Шукшина — лежит в это время на кровати и наблюдает за супругом.

«Любимая жена услышала мою мольбу и наконец-то купила мне пижаму, чтоб я не разгуливал по дому в трусах», — объяснил мизансцену в кадре Алибасов.

Instagram @alibasov_nana

Поклонники привыкли к подобным провокациям Бари Каримовича и отреагировали на фото положительно. В целом, все комментарии под постом сводились к тому, как продюсеру повезло с заботливой женой.

«С обновкой вас, Бари Каримович!»

«Как это мило! Забота о любимом тебе человеке»;

«Лидия Николаевна — очень красивая женщина. Берегите друг друга!» — написали умиленные фанаты.

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Однако среди подписчиков Бари Алибасова нашлись и любители колких шуточек.

«А, может, любимую жену и так все устраивало?»

«У Бари Каримовича своя персональная эротическая фотосессия!»

«В трусах лучше!» — забавлялись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов набросился с кулаками на подругу в эфире шоу.

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