Психотерапевт предостерег поклонниц Алены Шишковой от подражания своему кумиру

, 20:41 Эксклюзивное интервью 781

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати поражает своей невероятной худобой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, Instagram @missalena.92

Невероятно хрупкая фигура бывшей возлюбленной рэпера Тимати в последнее время стала предметом активного обсуждения в соцсетях. Врач-психотерапевт Андрей Бобровский в интервью 5-tv.ru предостерег поклонниц Алены Шишковой от попыток добиться такой же стройности, как и у их кумира. Это может закончиться для них таким расстройством как нервная анорексия, предупреждает медик. При этом для самой Шишковой такая худоба может быть совершенно нормальной.

По словам Бобровского, сказать, страдает ли девушка анорексией по внешнему виду сложно, для постановки такого диагноза требуется исследование его психологического состояния.

«Девушки, страдающие анорексией, имеют как правило заниженную самооценку и депрессивное, субдеперссивное состояние», — пояснил специалист.

Однако он напомнил о так называемом «синдроме Твигги» (так еще называют анорексию). Британская супермодель сама никогда не страдала анорексией, а просто от природы имела субтильное телосложение. Зато анорексией болели ее поклонницы, изводившие себя голодом, чтобы стать похожей на Твигги.

«Вот здесь я бы провел параллель. Да, девушка известная, популярная, но когда она демонстрирует свои пропорции и свое тело в том виде, который недоступен большинству из сотен тысяч ее подписчиков, это может представлять из себя определенную опасность», — считает Андрей Бобровский.

Ранее 5-tv.ru писал, что подписчики пришли в ужас пляжных фотографий Алены Шишковой, сделанных на отдыхе в Сочи.ф

Читайте также

+16° Днём +25°
Ночью +14°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Предсказания судьбы: Наиболее вероятные причины смерти всех знаков Зодиака

Последние новости

21:55
«Режиссер на режиссере»: Собчак продолжила стихотворный баттл со Шнуром — видео
21:41
«АвтоВАЗ» назвал цену нового «русского Гелендвагена» — видео, фото
21:29
В Крым съехались молодые режиссеры, актеры, продюсеры и журналисты
21:15
Стоматологи рассказали, что «несладкие» напитки тоже разрушают зубы
20:56
«Зенит» обыграл «Оренбург» в гостях благодаря голам Азмуна и Дзюбы — видео
20:41
Психотерапевт предостерег поклонниц Алены Шишковой от подражания своему кумиру

Сейчас читают

Королева рассказала, почему удалила «голый ответ» Лободе
Глюкоза была замечена без обручального кольца, чем подогрела слухи о разводе
В Грузии проходит митинг за восстановление отношений с Россией

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги