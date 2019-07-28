Психотерапевт предостерег поклонниц Алены Шишковой от подражания своему кумиру

Невероятно хрупкая фигура бывшей возлюбленной рэпера Тимати в последнее время стала предметом активного обсуждения в соцсетях. Врач-психотерапевт Андрей Бобровский в интервью 5-tv.ru предостерег поклонниц Алены Шишковой от попыток добиться такой же стройности, как и у их кумира. Это может закончиться для них таким расстройством как нервная анорексия, предупреждает медик. При этом для самой Шишковой такая худоба может быть совершенно нормальной.

По словам Бобровского, сказать, страдает ли девушка анорексией по внешнему виду сложно, для постановки такого диагноза требуется исследование его психологического состояния.

«Девушки, страдающие анорексией, имеют как правило заниженную самооценку и депрессивное, субдеперссивное состояние», — пояснил специалист.

Однако он напомнил о так называемом «синдроме Твигги» (так еще называют анорексию). Британская супермодель сама никогда не страдала анорексией, а просто от природы имела субтильное телосложение. Зато анорексией болели ее поклонницы, изводившие себя голодом, чтобы стать похожей на Твигги.

«Вот здесь я бы провел параллель. Да, девушка известная, популярная, но когда она демонстрирует свои пропорции и свое тело в том виде, который недоступен большинству из сотен тысяч ее подписчиков, это может представлять из себя определенную опасность», — считает Андрей Бобровский.

Ранее 5-tv.ru писал, что подписчики пришли в ужас пляжных фотографий Алены Шишковой, сделанных на отдыхе в Сочи.ф