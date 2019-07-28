Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1» — видео

, 20:12 Видео 53

Победу в гонке, состоявшейся на трассе в Хоккенхайме, одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ВКонтакте @formula_1_fan, twitter @F1

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят впервые с 2015 года смог пробиться на подиум и занял третье место на этапе «Формулы — 1» в Германии. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Серебро взял Себастьян Феттель из «Феррари», сообщает News.ru.

Стоит отметить, что Ферстаппен еще в самом начале заезда уступил Валттери Боттасу в борьбе за вторую позицию на мокрой трассе. Позднее он смог опередить финского гонщика благодаря своевременной замене резины. Боттас намеревался закрепиться в числе призеров, но его постигла неудача — он разбил болид.

Даниил Квят смог поймать удачу на подсыхающем покрытии трассы и стать вторым, но почти под занавес его обошел Себастьян Феттель, на машине которого стояли более свежие покрышки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Даниил Квят протаранил два болида на старте гонки «Формулы-1» в Китае.

Читайте также

+18° Днём +25°
Ночью +14°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Предсказания судьбы: Наиболее вероятные причины смерти всех знаков Зодиака

Последние новости

20:26
Мать погибшей в США звезды «Брестской крепости» не может вылететь на Аляску
20:12
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1» — видео
19:57
Марина Хлебникова порадовала фанатов свежим видом после обвинений в пристрастии к алкоголю
19:42
Сыновья погибшего кикбоксера Карпенко рассказали о версиях его смерти
19:27
Глюкоза была замечена без обручального кольца, чем подогрела слухи о разводе
19:10
В Грузии проходит митинг за восстановление отношений с Россией

Сейчас читают

Королева рассказала, почему удалила «голый ответ» Лободе
«С такой женщиной можно жить вечно»: Алибасов об отношениях с Федосеевой-Шукшиной
«Горжусь тобой»: Рубцова поздравила мужа с днем ВМФ, опубликовав архивный снимок

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги