Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят впервые с 2015 года смог пробиться на подиум и занял третье место на этапе «Формулы — 1» в Германии. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Серебро взял Себастьян Феттель из «Феррари», сообщает News.ru.

Стоит отметить, что Ферстаппен еще в самом начале заезда уступил Валттери Боттасу в борьбе за вторую позицию на мокрой трассе. Позднее он смог опередить финского гонщика благодаря своевременной замене резины. Боттас намеревался закрепиться в числе призеров, но его постигла неудача — он разбил болид.

Даниил Квят смог поймать удачу на подсыхающем покрытии трассы и стать вторым, но почти под занавес его обошел Себастьян Феттель, на машине которого стояли более свежие покрышки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Даниил Квят протаранил два болида на старте гонки «Формулы-1» в Китае.