«Трусы, как у моей бабушки»: Серябкина появилась фестивале «Жара» в сетке

Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, вышла на красную ковровую дорожку фестиваля «Жара» в сетке поверх купальника. Видео своего эпатажного появления на фестивале в Баку певица выложила на своей странице в Instagram.

«На жаре жарко», — пояснила свой экстравагантный наряд певица.

Instagram @serebro_official

Публика спорит, располнела Водонаева или это силиконовые накладки — видео

И хотя многим поклонникам внешний вид Ольги и идея дизайнера и понравились, критиков нашлось достаточно. Одни считают, что артистка слишком поправилась, чтобы появляться на публике полуобнаженной, другие убеждены, что в таком виде вообще на фестиваль приходить не стоило.

«На платье сэкономила отлично».

«Жена рыбака»

«Че сразу не голая?»

«Дешево выглядишь»

«Прости за правду, но наряд не очень».

«О боже, что это за трусы? Как у моей бабушки».

«Мне кажется пришло время подумать о спорте»

«Килограмм так семь надо бы сбросить».

«Блин, у меня такая же фигура. А что, так можно ходить, да?» - иронизируют подписчики.

Ранее, как писал 5-tv.ru, бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина провоцировала поклонников снимком в костюме Евы, прикрытым лишь пальмовыми ветвями.