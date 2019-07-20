Ольга Серябкина показала свои прелести, едва скрыв их за пальмовой ветвью

Известная российская певица Ольга Серябкина, раньше выступавшая в группе SEREBRO Максима Фадеева, опубликовала на своей страничке в Instagram серию провокационных снимков, на которых она предстала перед фанатами «в костюме Евы». Одежды на артистке, как заметили подписчики, нет, а грудь Серябкина кокетливо прикрыла пальмовой ветвью.

«Я хочу быть частью твоего лета… Я навсегда хочу быть частью твоей жизни», — подписала публикацию артистка.

Instagram @serebro_official

За два часа пользователи сети оставили под фото более 40 тысяч «лайков» и несколько сотен комментариев. Многие отметили, что Ольга Серябкина напоминает либо греческую богиню, либо Еву.

«Да ты просто богиня! Залезла ко мне в душу…»

«Ева, ты что ли?»

«Амазонка!»

«Молли, ты тигрица…»

«Пантерррра», — отметили фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ольга Серябкина с павлином в руках порассуждала о «показушности» людей.