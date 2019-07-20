Ольга Серябкина показала свои прелести, едва скрыв их за пальмовой ветвью

Известная российская певица Ольга Серябкина, раньше выступавшая в группе SEREBRO Максима Фадеева, опубликовала на своей страничке в Instagram серию провокационных снимков, на которых она предстала перед фанатами «в костюме Евы». Одежды на артистке, как заметили подписчики, нет, а грудь Серябкина кокетливо прикрыла пальмовой ветвью.
За два часа пользователи сети оставили под фото более 40 тысяч «лайков» и несколько сотен комментариев. Многие отметили, что Ольга Серябкина напоминает либо греческую богиню, либо Еву.
«Да ты просто богиня! Залезла ко мне в душу…»
«Ева, ты что ли?»
«Амазонка!»
«Молли, ты тигрица…»
«Пантерррра», — отметили фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ольга Серябкина с павлином в руках порассуждала о «показушности» людей.