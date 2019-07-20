Ольга Серябкина показала свои прелести, едва скрыв их за пальмовой ветвью

, 22:26 Фото 16

Экс-солистка группы SEREBRO возбудила интерес фанатов очередным провокационным фото.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @serebro_official

Известная российская певица Ольга Серябкина, раньше выступавшая в группе SEREBRO Максима Фадеева, опубликовала на своей страничке в Instagram серию провокационных снимков, на которых она предстала перед фанатами «в костюме Евы». Одежды на артистке, как заметили подписчики, нет, а грудь Серябкина кокетливо прикрыла пальмовой ветвью.

«Я хочу быть частью твоего лета… Я навсегда хочу быть частью твоей жизни», подписала публикацию артистка.

Instagram @serebro_official

За два часа пользователи сети оставили под фото более 40 тысяч «лайков» и несколько сотен комментариев. Многие отметили, что Ольга Серябкина напоминает либо греческую богиню, либо Еву.

«Да ты просто богиня! Залезла ко мне в душу…»

«Ева, ты что ли?»

«Амазонка!»

«Молли, ты тигрица…»

«Пантерррра», — отметили фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ольга Серябкина с павлином в руках порассуждала о «показушности» людей.

Читайте также

+19° Днём +22°
Ночью +14°
62.87
0.04 70.79
0.18
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июля

Последние новости

22:26
Ольга Серябкина показала свои прелести, едва скрыв их за пальмовой ветвью
21:57
Алла Пугачева обзавелась собственным жильем в Юрмале
21:37
Один человек погиб, несколько ранены в результате артудара ВСУ по поселку в ЛНР
21:12
Ядовитая змея покусала мужчину в Подмосковье
20:53
Бузова в недоумении от подарка бишкекских зрителей — видео
20:37
Видео: яхта загорелась в Босфорском проливе — пассажиры прыгали в воду

Сейчас читают

Пятилетний россиянин, которого 10 дней искали в Польше, найден мертвым
Бузова в недоумении от подарка бишкекских зрителей — видео
«Не нужно!» Юлия Михалкова просит мужчин перестать оголяться на людях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги